اشتباكات مسلحة بين مجموعتين من ميليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور

دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، أمس الثلاثاء ،في حي هرابش المحاذي لمطار دير الزور العسكري.



وبحسب موقع "نهر ميديا" المهتم بنقل أخبار المنطقة الشرقية فقد دارت، يوم أمس الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعتين من ميليشيا الدفاع الوطني بالقرب من مطار دير الزور على خلفية حدوث مشادات كلامية بين الطرفين.



وأوضح الموقع بأن المشادات الكلامية حدثت بين المدعو "شعلان" وهو أحد عناصر مجموعة "المهام" وبين أحد عناصر مجموعة "حسن الغضبان" أثناء عودتهم من نوبة الحراسة.



وذكرت المصادر بأن المشادات الكلامية تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة في حي هرابش بالقرب من مطار دير الزور العسكري، مشيرة إلى أن الاشتباكات لم تسفر عن وقوع جرحى أو قتلى.



ولفتت المصادر إلى أن قائد "الدفاع الوطني" بدير الزور "فراس جهام" ونائبه "حسن الغضبان" تدخلا لفض النزاع وإنهاء الاشتباكات.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق حيث أصبح من المعتاد حدوث اشتباكات مسلحة بين مختلف عناصر ومجموعات ميليشيات الأسد وخاصة في منطقتي دير الزور وحلب.

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