لأول مرة.. تفاصيل مقتل مرتزقة مصريين في ريف حلب على يد "هيئة تحرير الشام"

قتل وجرح عدد من المرتزقة المصريين، اليوم الأربعاء، إثر استهداف "هيئة تحرير الشام" لأحد مقرات ميليشيات نظام الأسد على محور جدرايا بريف حلب الجنوبي.

وقالت شبكة "إباء": إن "فوج المدفعية والصواريخ في (هيئة تحرير الشام) تمكن من تدمير مقرين لميليشيات الاحتلال الروسي على محور جدرايا بريف حلب الجنوبي".

وأضافت: أن هذا القصف أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بينهم مرتزقة مصريون بالإضافة إلى عالقين تحت أنقاض المقرات التي تم استهدافها.

وكانت وكالة الأناضول قد كشفت في شهر يوليو/تموز الماضي عن دخول 150 جنديًا مصريًا إلى سوريا عبر مطار حماه العسكري وانتشروا لاحقًا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.

تجدر الإشارة إلى أن سرية القنص التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" تمكنت، ليلة أمس الثلاثاء، من قنص ضابط روسي على محور نحشبا بريف اللاذقية.

يذكر أن الفصائل العسكرية في إدلب شنت مؤخرًا حملة قصف مكثفة على مواقع ميليشيات نظام الأسد وروسيا في أرياف إدلب وحلب واللاذقية؛ ردًا على المجزرة التي ارتكبتها روسيا، يوم الإثنين الماضي، في منطقة الدويلة بريف إدلب الشمالي.