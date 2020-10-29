"فايننشال تايمز" تكشف عن قرار مالي مفاجئ من قطر بشأن سلطنة عمان

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن قطر قدمت دعمًا ماليًا مباشرًا، بقيمة مليار دولار لصالح سلطنة عمان لمساعدتها في مواجهة الضائقة المالية التي تواجهها.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات، أن "مسؤولين من السلطنة سوقوا سندات عبر الفيديوكونفرانس، أكدوا إيداع قطر المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل".

وقال مستثمرون: إن "الدعم القطري لسلطنة عمان يمثل بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى المزيد"، فيما قال أحد الأشخاص: إن "المليار لن تحرك شيئا، فهم بحاجة إلى جمع المزيد".

تعمقت علاقات السلطنة مع قطر منذ أن فرضت دول الخليج العربية السعودية والإمارات حظرًا على التجارة والسفر على الدوحة في عام 2017.

وساعدت مسقط القطريين على تجنب المقاطعة من خلال توفير طرق تجارية بديلة، فيما يرى مراقبون أن الدعم القطري هو بمثابة رد الجميل لصالح مسقط.