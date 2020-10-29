هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.2726 للشّراء، 8.2891 للبيع. اليورو = 9.7215 للشّراء، 9.7779 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.7737 للشّراء، 10.8340 للبيع. الريال السعودي = 2.2046 للشّراء، 2.2132 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0065 للشّراء، 0.0066 للبيع

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