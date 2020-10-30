أزمة خبز حادة في حماة .. ثلاثة آلاف ليرة سعر الربطة الواحدة

اشتدت أزمة الخبز في مناطق سيطرة الأسد بمدينة حماة لتبلغ أشدها بعد وصول سعر الربطة الواحدة لثلاثة آلاف ليرة سورية. وأكدت صحيفة "الوطن" الموالية أن عددًا كبيرًا من السوريين في حماة اشتكوا من اشتداد الأزمة في المدينة، وأن بعضهم اشترى الربطة الواحدة بـ3 آلاف ليرة سورية في ساحة العاصي بالحاضر الصغير. ونقلت الصحيفة عن آخرين أن الأفران الآلية تشهد ازدحامًا كبيرًا، في الوقت الذي لا يستطيعون فيه الحصول على أكثر من ربطة واحدة تحتوي على 6 أرغفة. يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث باتت مشكلة الحصول على بضعة أرغفة من الخبز الشغل الشاغل للسوريين هناك. وكانت صحيفة "المدن" اللبنانية نشرت تقريرًا عن أزمة الخبز في مناطق الأسد، وكشفت عبر مصادرها أن سبب افتعال الأزمة هو رغبة حكومة الأسد في رفع أسعار الخبز.

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