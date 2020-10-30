كشفت مصادر إعلامية عن وجود مخطط خطير تحيكه كل من فرنسا وروسيا ونظام الأسد؛ يستهدف الشمال السوري الخارج عن سيطرة الأسد. ونقل موقع "عربي 21" عن مصادر وصفها بالخاصة تؤكد وجود تنسيق بين فرنسا ونظام الأسد عن طريق روسيا التي تعمل الآن على التواصل مع الطرفين لعقد اجتماع أمني. وأشار الموقع إلى أن مكتب الاستخبارات الروسية في دمشق تلقى تعليمات قبل نحو أسبوع من الاستخبارات الفدرالية في موسكو للتحضير لاجتماع على مستوى قيادات أمنية رفيعة المستوى. وسيحضر الاجتماع -الذي سيعقد إما في موسكو أو دمشق- وفد أمني فرنسي وآخر تابع لنظام الأسد برئاسة اللواء علي مملوك المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين. وأكد الموقع أن فرنسا أبلغت روسيا باستعدادها للتعاون الأمني والاستخباراتي مع نظام الأسد في مجال مكافحة الإرهاب في عموم سوريا، وبشكل خاص في منطقة إدلب. وأعطت روسيا أوامرها للنظام لتحريك النشاط الإعلامي والدبلوماسي لنقل صورة إلى الرأي العام الأوروبي والفرنسي فحواها أن ما وصفته بالتنظيمات الإرهابية تعرقل الحلول السياسية في سوريا، بحسب الموقع. الجدير ذكره أن حادثة مقتل أستاذ التاريخ الفرنسي الذي أساء للإسلام على يد أحد المسلمين الشيشان المقيم في فرنسا واتهام القاتل بالتنسيق مع جهادي متواجد في سوريا دفعت باريس لتتخذها ذريعة لتزيد من مآسي الشعب السوري الذي ذاق ألوان العذاب على يد نظام الأسد وأجهزته

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخطط فرنسي روسي خطير يستهدف الشمال السوري المحرر بالتعاون مع نظام الأسد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.