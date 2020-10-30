إدلب وبشار الأسد يفجران جدالًا حادًا في مجلس الأمن بين روسيا وألمانيا

حدث جدال في مجلس الأمن الدولي بين المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، ونظيره الروسي، فاسيلي نيبينزيا، حول مسؤولية النظام وموسكو في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في سوريا.

واستشهد "هيوسغن" بتقرير نشرته صحيفة "النيويورك تايمز" أكدت فيه أن وتيرة العنف ارتفعت في إدلب بسبب استهداف روسيا وإيران للتجمعات المدنية.

ودعا "هيوسغن" روسيا إلى استخدام نفوذها على النظام السوري لإجباره على إيقاف استهدافه للتجمعات المدنية شمال سوريا، مشيرًا إلى أن الأسد يستخدم تكتيكات بغيضة لتعطيل عمل اللجنة الدستورية.

ورد المندوب الروسي على نظيره الألماني بالإنكار، مدعيًا أن التقارير التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" حول استهداف روسيا والنظام للتجمعات المدنية مزيفة وغير صحيحة.

وأكد "هيوسغن" بأن بلاده لن تعترف بالانتخابات التي سيجريها نظام الأسد العام القادم في ظل الظروف الحالية.

وكان ممثل السياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" قد اعتبر أن الانتخابات التي سيجريها النظام لا قيمة لها ما لم يكن هنالك دستور جديد بموجب قرار الأمن مجلس 2254.

يذكر أن طيران الحربي الروسي ارتكب جريمة دموية بشعة في منطقة الدويلة بريف إدلب الشمالي، بالتزامن مع تكثيف ميليشيات الأسد لحملة القصف على القرى والمدن الآهلة بالسكان في ريف إدلب الجنوبي.