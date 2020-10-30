قراءة نظمت إدارة منطقة جسر الشغور بالتعاون مع فعاليات ثورية ومدنية وقفة شعبية غاضبة وسط المدينة وذلك تنديدًا بالجريمة النكراء التي ارتكبها المحتل الروسي جراء استهدافه لمعسكر الدويلة التابع للجبهة الوطنية للتحرير بالقرب من مدينة كفر تخاريم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة شعبية غاضبة وسط مدينة جسر الشغور تنديدًا بالمحتل الروسي وجريمة معسكر الدويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.