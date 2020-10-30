"الأسد" يستقبل وفدًا روسيًا رفيعًا في دمشق.. ورئاسة الجمهورية تكشف عن الأسباب

استقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد؛ وفدًا روسيًا ،اليوم الخميس، في العاصمة دمشق، قادمًا من بيروت لمناقشة المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب صفحة "رئاسة الجمهورية" الرسمية على "فيسبوك" فقد كان الوفد الروسي مؤلف من ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية، يترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلادمير بوتين، ألكسندر لافرنتييف.

وكشفت الصفحة عن تمحور اللقاء بين الوفد الروسي وبشار الأسد حول ملف عودة اللاجئين السوريين والمؤتمر الدولي للاجئين الذي تنوي موسكو عقده في دمشق.

يشار إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "إليوت إنجل" وجه مؤخرًا رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أكد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود الأمريكية لوقف التطبع الدولي مع نظام الأسد.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أطلقت مطلع شهر أيار/مايو من سنة 2018 دعوة لعقد مؤتمر دولي وصفته بـ"التاريخي" للاجئين السوريين، بمشاركة الأمم المتحدة والدول المعنية بالأزمة السورية، ولكنها فشلت في عقده.