رتل من اللواء الثامن "مصالحات" يدخل من درعا إلى الأردن.. والكشف عن الأسباب

دخل إلى الأردن ،اليوم الخميس، عدد من قيادات اللواء الثامن "مصالحات" التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيا عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والمملكة الأردنية.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصادر أن رتلًا مؤلفًا من سيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاشات ثقيلة، يحمل عددًا من الضباط والقيادات السابقة في الجيش الحر بدرعا بينهم "أحمد العودة" والعقيد الطيار "نسيم أبو عرة" بالإضافة إلى 20 عنصرًا دخل مساء اليوم إلى الأردن.

وأشار الموقع إلى أن دخول هذا الرتل إلى الأردن جاء بعد عقد عدد من القيادات المدنية والعسكرية اجتماعات في الأردن بهدف التنسيق مع قيادات الجنوب السوري.

ورجح الموقع نقلًا مصادره بأن الهدف من تحركات الفيلق الثامن هو إنشاء مجموعات عسكرية تعمل على إزالة حواجز ميليشيات النظام الموالية لـ"الحرس الثوري الإيراني" وميليشيا "حزب الله" المتواجدة بالقرب من الحدود الأردنية وعلى الطريق المتجه إلى دمشق وإبعادها من هناك.

ولفت الموقع إلى أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع زيارة أجراها وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية، إلى العاصمة الأردنية عمَان، تباحث فيها مع الملك الأردني التحضيرات التي تجريها روسيا لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين الشهر القادم في العاصمة دمشق.

يشار إلى أن "أحمد العودة" عراب المصالحات مع نظام الأسد في الجنوب السوري، يشغل منصب قائد "اللواء الثامن" المدعوم روسيا، فيما يعمل العقيد الطيار "نسيم أبو عرة" مسؤول ارتباط بين قاعدة حميميم وقيادات "اللواء الثامن".

يذكر أن محافظة درعا تشهد بشكل شبه يومي عمليات اغتيال تطال عناصر وضباط وعملاء ميليشيات نظام الأسد.