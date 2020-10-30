هولندا تعلن عن خبر سار للاجئين السوريين

أعلنت الحكومة الهولندية عن استئناف عملية إعادة توطين عشرات اللاجئين السوريين بعد أن توقفت الفترة الماضية نتيجة أزمة كورونا.

وذكرت الحكومة على موقعها الرسمي أنه بدأت عملية إعادة توطين 152 لاجئًا من لبنان في ديسمبر 2019 ، لكنهم لم يتمكنوا من السفر إلى هولندا في وقت سابق بسبب أزمة كورونا العالمية.

وأضافت سيدخل اللاجئون على الفور إلى الحجر الصحي في مركز خاص مجهز عند وصولهم إلى هولندا لمنع خطر انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اللاجئين السوريين سيصلون في مجموعات تضم حوالي 30 شخصًا يوميًا على متن الطائرة . وبعد فترة الحجر الصحي الذي سينتهي في 2 نوفمبر ، سيغادرون مرة أخرى في مجموعات إلى البلدية التي سيستقرون فيها.

ويتم اختيار اللاجئين من دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، من أجل إعادة توطينهم بعد ترشيح مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفقًا لموقع "هولندا بالعربي".

ويتعاون مجلس الوزراء في إعادة التوطين من أجل تيسير الهجرة القانونية بشكل أفضل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت هولندا عقدت اتفاقيات مع المفوضية بشأن عدد اللاجئين الذي ستقوم بإعادة توطينهم، في إطار ما يسمى سياسة إعادة التوطين متعدد السنوات 2020-2023، والذي يتضمن 500 لاجئ سنوياً، ستحضرهم هولندا.