نذر ثورة جياع.. "نظام الأسد" يدهس "الخط الأحمر" للمواطن السوري في مناطقه

رفع نظام الأسد، اليوم الخميس، رسميًا سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرته بالتزامن مع توقف عدة أفران في ريف العاصمة دمشق بسبب أزمة الوقود والطحين.

وقالت وكالة "سانا" إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت اليوم سعر مبيع كيلوغرام الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية وسعر الربطة 1100 غرام ضمن كيس نايلون بـ 100 ليرة سورية، معللة ذلك بأن البلاد في حالة حرب وحصار جائر منعها من توفير القمح والدقيق.

يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة نظام الأسد صرح مؤخرا بأن الخبز خط أحمر وحكومته مضطرة إلى اتخاذ قرارات قاسية وأن رغيف الخبز لن يمس إلا في الحدود البسيطة.

وكانت صحيفة "الوطن" الموالية قد أكدت بأن عددًا كبيرًا من السوريين في حماة اشتكوا من اشتداد الأزمة في المدينة، وأن بعضهم اشترى الربطة الواحدة بـ3 آلاف ليرة سورية في ساحة العاصي بالحاضر الصغير.

يذكر أن مناطق سيطرت نظام الأسد شهدت ترديًا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، حيث يعاني الأهالي هناك من نقص حاد في مادة الخبز والمحروقات خاصة مع قرب فصل الشتاء والحاجة الملحة لمازوت التدفئة.