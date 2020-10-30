قراءة نقطة طبية وحيدة تقدم الدعم الطبي لبلدات جبل الزاوية بعد تدمير جميع مشافي الجبل من المحتل الروسي تفتقر النقطة للدعم ويأمل المتطوعون فيه إلى الدعم من أجل تقديم اكبر خدمة طبية ممكنة .

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