سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى

استقر سعر صرف الليرة التركية، اليوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.2676 للشّراء، 8.2799 للبيع. اليورو = 9.6596 للشّراء، 9.6809 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.6744 للشّراء، 10.7066 للبيع. الريال السعودي = 2.2181 للشّراء، 2.2205 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0065 للشّراء، 0.0066 للبيع

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