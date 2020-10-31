مظاهرات عارمة تجتاح المناطق السورية المحررة احتجاجًا على تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام

شهدت عدة مناطق سورية مظاهرات عارمة، استنكارًا للتصريحات الفرنسية المسيئة للإسلام، والتي صدرت عن الرئيس الفرنسي "ماكرون"، وتسببت بردة فعل لدى جميع مسلمي العالم.

فقد خرج أهالي مدينة سرمدا شمال إدلب، بمظاهرة ضخمة، ضمت عددًا كبيرًا من النازحين، رفعت شعارات رافضة للتصريحات الفرنسية والعبارات العدوانية لـ"ماكرون".

وبثت مواقع محلية صورًا لمظاهرة كبيرة خرجت بعد صلاة الجمعة قرب المسجد الكبير بمدينة الباب شرقي حلب، احتجاجًا على الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام.

كما نظم الآلاف في عدة مناطق من محافظة درعا مظاهرات في عدد من المدن والبلدات أبرزها درعا البلد والمليحة الغربية وبلدة نمر وطفس والكرك الشرقي ردًّا على تصريحات "ماكرون" المسيئة للإسلام.

يذكر أن العديد من المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "قسد" شهدت مظاهرات مماثلة خلال اليومين الماضيين، قامت الميليشيا بفض بعضها.