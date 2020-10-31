بعد مأساة بحر المانش.. الأمم المتحدة تطالب بريطانيا بهذا الإجراء تجاه اللاجئين

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، بريطانيا، باتخاذ إجراء عاجل تجاه اللاجئين، وذلك بعد حادثة بحر المانش المأساوية.

وقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة ببريطانيا باجليوتشي لور: "تأمل المفوضية أن إعادة التوطين في المملكة المتحدة ستستأنف في القريب العاجل، بمجرد تأكيد قدرة الاستقبال وتجاوز السلطات أي مشاكل لوجستية متبقية تتعلق بفيروس كورونا المستجد".

وأكدت ممثلة المفوضية في تصريحات لصحيفة "الجارديان" الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية المعقدة للنزوح، بعد "الأحداث المأساوية" التي حدثت في بحر المانش.

ودعت المسؤولة الأممية إلى إعادة فتح وتوسيع المسارات القانونية لمزيد من اللاجئين للقدوم إلى المملكة المتحدة بأمان، وأنها هي إحدى الطرق الملموسة التي يمكن لبريطانيا أن تسهم بها.

ولقيت عائلة كردية إيرانية مهاجرة مؤلفة من 4 أشخاص بينهم طفلان مصرعها، الثلاثاء الماضي، أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة الأمر الذي أدى إلى توجيه انتقادات حادة إلى الحكومة البريطانية.

وعلّقت المملكة المتحدة برامج إعادة التوطين، التي تهدف بشكل رئيسي إلى إعطاء الأولوية لجلب اللاجئين والأطفال من مناطق تشهد صراعات، منذ مارس/آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر ناشطون أن ترك طالبي اللجوء خارج المملكة المتحدة دون خيارات بديلة آمنة لعبور المانش، دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم.

ومنذ بداية العام، عبر أكثر من 7400 مهاجر القناة البحرية الأكثر ازدحامًا في العالم، مقارنة بحوالي 1800 في عام 2019 بأكمله، وفقا للأرقام الرسمية.

ظاهرة عبور المانش أدت إلى توتر العلاقات بين فرنسا وبريطانيا، لا سيما في الفترة الأخيرة. إذ تحاول المملكة المتحدة الضغط على فرنسا لتشديد إجراءات المراقبة على حدودها الشمالية.