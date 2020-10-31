تحت عنوان "كن محمديًّا" مظاهرة شعبية في مدينة بنش نصرةً لرسول الله

قراءة نظّم "الحراك الشعبي للثورة السورية في بنش" مظاهرة شعبية حاشدة وسط مدينة بنش تحت عنوان " كن محمديًّا" وذلك نصرةً لنبي الله محمد -صلى الله عليه وسلم- واستنكارًا لما تفعله حكومة فرنسا ورئيسها "ماكرون" برسم الكريكاتيرات المسيئة للرسول الكريم ووصف الإسلام بالإرهاب.

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