هجمات مسلحة وشعارات مناهضة لنظام الأسد في درعا

ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة التوترات في محافظة درعا بين ميليشيات النظام من جهة وأهالي المحافظة من جهة أخرى.

وانتشرت ليلة أمس الخميس، كتابات مناهضة لنظام الأسد في بلدة السهوة بريف درعا، تطالب بإسقاط الأسد ورحيل ميليشيات إيران.

وحملت هذه الكتابات، بحسب ما نشر موقع تجمع "أحرار حوران"، عبارات "يسقط كلب إيران"، "ارحل يا بشار"، "الله أكبر على الخونة"، "ارحل - انقلع"، "مخبرين جايينكم السهوة".

كما ذكر الموقع بأن مجهولين استهدفوا بقذيفة "RPG" مبنى المجلس المحلي في بلدة تسيل غربي درعا، الذي حولته المخابرات الجوية التابعة لميليشيات الأسد مقرًا لها، وأعقب ذلك اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دون معرفة حجم الخسائر.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن مجموعة مسلحة تابع لميليشيات النظام بقيادة المدعو "مصطفى المسالمة" الملقب بـ"الكسم"، المتمركزة داخل جمرك مدينة درعا البلد القديم، استهدفت منطقة سكنية في المدينة بقذيفة صاروخية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

يذكر أن أهالي محافظة درعا يعانون من انقطاع الخبز والمحروقات، بالإضافة إلى ارتكاب ميليشيات نظام الأسد عدة انتهاكات بحقهم.