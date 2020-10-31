ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة التوترات في محافظة درعا بين ميليشيات النظام من جهة وأهالي المحافظة من جهة أخرى.
وانتشرت ليلة أمس الخميس، كتابات مناهضة لنظام الأسد في بلدة السهوة بريف درعا، تطالب بإسقاط الأسد ورحيل ميليشيات إيران.
وحملت هذه الكتابات، بحسب ما نشر موقع تجمع "أحرار حوران"، عبارات "يسقط كلب إيران"، "ارحل يا بشار"، "الله أكبر على الخونة"، "ارحل - انقلع"، "مخبرين جايينكم السهوة".
كما ذكر الموقع بأن مجهولين استهدفوا بقذيفة "RPG" مبنى المجلس المحلي في بلدة تسيل غربي درعا، الذي حولته المخابرات الجوية التابعة لميليشيات الأسد مقرًا لها، وأعقب ذلك اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دون معرفة حجم الخسائر.
هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن مجموعة مسلحة تابع لميليشيات النظام بقيادة المدعو "مصطفى المسالمة" الملقب بـ"الكسم"، المتمركزة داخل جمرك مدينة درعا البلد القديم، استهدفت منطقة سكنية في المدينة بقذيفة صاروخية دون تسجيل أي خسائر بشرية.
يذكر أن أهالي محافظة درعا يعانون من انقطاع الخبز والمحروقات، بالإضافة إلى ارتكاب ميليشيات نظام الأسد عدة انتهاكات بحقهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجمات مسلحة وشعارات مناهضة لنظام الأسد في درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.