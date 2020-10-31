قراءة مظاهرة شعبية حاشدة وسط مدينة سرمدا تحت عنوان "إلا رسول الله "، وذلك نصرةً لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، واستنكارًا لما تفعله حكومة فرنسا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرة حاشدة في مدينة سرمدا نصرةً لرسول الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.