مواجهات بين ميليشيا الفيلق الخامس ومخابرات الأسد في درعا

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، اليوم الجمعة، بين ميليشيا الفيلق الخامس المدعوم من روسيا وبين مخابرات نظام الأسد في شرق درعا.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، بأن هذه الاشتباكات دارت في منطقة صيدا بريف درعا الشرقي واستمرت لعدة ساعات استخدموا خلالها الرشاشات الخفيفة وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وقالت المصادر إن أطرافًا وشخصيات محلية تدخلت لفض النزاع عقب وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة عناصر من ميليشيا اللواء الثامن لقوا مصرعهم يوم الأربعاء الماضي، إثر اطلاق النار عليهم من قِبل مجهولين بحي السبيل في درعا.

يذكر أن قيادات من ميليشيات اللواء الثامن بينهم عرَّاب المصالحات "أحمد العودة" ومسؤول الارتباط بين حميميم واللواء "نسيم أبو عرة" دخلوا مساء يوم أمس إلى الأردن، وسط أنباء عن بدء اللواء عمل عسكري لإبعاد الميليشيات الموالية لإيران عن الحدود الأردنية.