بزي "الهلال الأحمر".. نظام الأسد يقتحم أحياء مدينة تلبيسة في ريف حمص

شنت المخابرات الجوية التابعة لميليشيات النظام، يوم أمس الخميس، حملة مداهمات طالت عدة منازل في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، اعتقلت خلالها شابين من أبناء المدينة.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، بأن المخابرات الجوية اعتقلت الشابين بطريقة وحشية، مشيرة إلى أن عناصر من المخابرات تعمدوا دهس أحد الشابين بسيارتهم ومن ثم اعتقاله، واقتياده والشاب الثاني إلى مكان مجهول.

وقالت المصادر إن أهالي الحي الشمالي بمدينة تلبيسة تفاجؤوا بدخول سيارة إسعاف عليها شعار منظمة الهلال الأحمر السوري وبداخلها عنصران يرتديان لباس المنظمة، وتوقفا أمام أحد منازل الحي التي تعود ملكيته لأحد المطلوبين للنظام وقاما بطرق الباب.

وأضافت بأنه عند فتح الباب قام العنصران باختطاف شاب فأحس شقيق المختطف بالعملية فسارع لجلب بندقيته وشرع في إطلاق النار على المختطفين، وفجأة قدمت سيارة دفع رباعي تحمل عناصر من المخابرات الجوية وساندت الخاطفين.

وأكدت المصادر بأن عناصر المخابرات الجوية تعمدوا استخدام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كدرع بشري ليتمكنوا من الانسحاب من الحي.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات النظام المتمركزة في مدينة تلبيسة شددت التدابير الأمنية واستنفرت حواجزها على خلفية انتشار منشورات في المدينة هددت نظام الأسد باستهداف حواجزه ونقاطه العسكرية في المدينة ما لم يفرج عن المعتقلين.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الأهالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية.