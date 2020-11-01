سقوط مروحية أمريكية في شمال سوريا

سقطت مروحية أمريكية، اليوم السبت، في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أدى إلى احتراقها.



وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن المروحية الأمريكية سقطت بسبب عطل فني، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.



هذا ولم تذكر المصادر ما إذا كانت حادثة سقوط واحتراق المروحية قد أسفرت عن وقوع جرحى أو قتلى في صفوف عناصر القوات الأمريكية.



يشار إلى أنه سبق وأن هبطت مروحية أمريكية هبوطًا اضطراريًا في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بمنطقة اليعروبية في ريف الحسكة جراء عطل فني.



يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح في أكثر من مناسبة بأن قوات بلاده متواجدة في سوريا من أجل حماية آبار النفط فقط.

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