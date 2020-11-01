تحذير من تسونامي مدمر يقترب من سواحل سوريا.. وتوضيح عاجل لـ"الأرصاد الجوية"

انتشرت تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي من اقتراب تسونامي مدمر من سواحل سوريا، وذلك عقب الزلازل الذي ضرب سواحل مدينة إزمير التركية.
وتداولت صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توقعات حول احتمالية تشكل تسونامي بحري على سواحل سوريا في أعقاب زلزال ضرب مدينة إزمير التركية.
من جانبها، علقت "مديرية الأرصاد الجوية السورية" التابعة للنظام، قائلة: إن "البحر الأبيض المتوسط ليس مثاليًا لتشكل تسونامي، بسبب قلة الاتساع والعمق وكثرة الجزر فيه".
ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، عن الراصد الجوي ماهر مرهج، أن "الزلازل التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط ليست قوية بما يكفي لحدوث تسونامي قوي".
واعتبر "مرهج" أنه حتى في حال حصول تسونامي في البحر، لن يكون خطرًا وستتشكل أمواج عادية، مؤكدًا أنه "لا خوف من الأمواج التي لن تتجاوز متر ونصف المتر".
نفت "الأرصاد السورية" تسجيل أي رصد لتسونامي على سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، فيما أدى زلزال إزمير إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة 243 آخرين، بحسب وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا.
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