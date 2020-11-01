"أردوغان" يكشف عن حرب خطيرة تخوضها تركيا ضد "مثلث الشيطان"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده تخوض حربًا خطيرة ضد مثلث الشيطان، وذلك من سنوات عديدة.

وقال "أردوغان": إن "بلادنا تخوض حربًا اقتصادية على أولئك المحاصرين في مثلث شيطان الفائدة وأسعار الصرف والتضخم لسنوات عديدة".

وأضاف الرئيس التركي الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة: إنها "تسبب ارتفاع التضخم"، ودعًا مرارًا إلى خفض تكاليف الاقتراض.

ويرى محللون أن تصريحات "أردوغان" تعتبر؛ ضغطًا على البنك المركزي التركي، لإبقائها دون تغيير برغم توقعات السوق.

وفقدت الليرة التركية حوالي 30 % من قيمتها هذا العام، ويتوقع الاقتصاديون أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس الشهر الماضي.