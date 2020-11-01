بسبب التعفيش.. "نظام الأسد" يعاقب جيش التحرير الفلسطيني

اعتقل نظام الأسد عددًا من عناصر ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" الموالي له بتهمة اختلاس معدات عسكرية (لباس – أغطية –فرشات).

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" المهتمة بنقل أخبار اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بأن نظام الأسد اعتقلت 6 عناصر من فئة صف ضابط تابعين لـ"جيش التحرير الفلسطيني" الموالي بتهمة اختلاس ألبسة وأغطية وفرشات كانت مجهزة لمهمات عسكرية.

وأشارت المجموعة إلى أن الفرع قام باستدعاء محاسب المهمات العام في جيش التحرير واعتقاله في شهر تموز الماضي على ذمة التحقيق، كما تم استدعاء محاسبي قوات القادسية وحطين وأجنادين، ومحاسب مدرسة باسل الأسد في مصياف، وبعدها استدعي محاسب المدرسة السابق واعتقاله في شهر تشرين الأول.

هذا وأكدت المجموعة بأن مصير العناصر الستة مازال مجهولا، حيث لم يفرج عنهم نظام الأسد حتى الآن ولم يفصح عن نتائج التحقيق معهم.

يذكر أن نظام الأسد يعاني من الفساد الإداري والمالي في جميع مؤسساته العسكرية والمدنية هذا الأمر تسبب في تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية والأمنية.