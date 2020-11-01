تركيا تسرق كنزًا ثمينًا من عفرين السورية.. والسر في السعودية! (فيديو)

نشرت وسائل إعلام محسوبة على ميليشيات "الوحدات الكردية"، مقطع فيديو يزعم أن الجيش التركي يسرق كنزًا ثمينًا من عفرين السورية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته صفحة "MED POST" في موقع "فيسبوك" شاحنات تنقل أشجار الزيتون في منطقة صحراوية.

وزعمت الصفحة أن الجيش التركي اقتلع أشجار الزيتون في عفرين ونقلها إلى الأراضي التركية لإعادة زراعتها هناك.

حقيقة المقطع

واتضح أن المقطع الأصلي نشره الأيام الماضية، عبدالله المسند، وهو أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية.

وعلق "المسند" بقوله: "كانت المشاهد والتجارب لنقل الأشجار في دول متقدمة تعرضونها هنا، والآن باتت في أرضنا تصور، ومشاريع خضراء تسابق الزمن لتعوض ما فات من سنين وعقود آليته كانت: ازرع ثم اقطع .. والله المستعان".