توقع خطير لمسؤول بـ"الجيش الوطني" عن خريطة النفوذ في سوريا المقسمة بين أمريكا وروسيا وتركيا

توقع مدير العلاقات العامة في "الفيلق الثالث" التابع للجيش الوطني المدعوم تركيًا، علي حنورة"، أن تشهد خريطة النفوذ في سوريا والمقسمة بين أمريكا وروسيا وتركيا، تغييرات جديدة.
ونقلت صحيفة "عنب بلدي" عن "حنورة"، قوله: "إن مناطق الضمان الثلاث، شمال شرق سوريا للأمريكيين، والشمال السوري وإدلب للأتراك، وبقية المناطق السورية للروس، ليست الشكل النهائي لخريطة سوريا المستقبل".
وأضاف المسؤول في الجيش الوطني السوري: "برأيي لا توجد أي جهات دولية قادرة على ضمان الهدوء؛ مرجحًا "أن المعارك في سوريا قد تنشب في أي لحظة".
وأشار "حنوة" أن "الهدوء انتهى منذ مطلع تشرين الأول الحالي، عندما جدد الطيران الروسي قصفه لعدة مواقع عسكرية ومدنية على ريف محافظة إدلب الجنوبي".
ولفت المسؤول في الجيش الوطني السوري إلى أن "هنالك تخوف من ترسيخ التغيير الديموغرافي في سوريا، الذي ربما يؤدي إلى تقسيم البلاد".
وشهد الملف السوري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في وتيرة التوترات بين اللاعبين الرئيسيين على الأرض فيما يخص ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا عمومًا وفي المناطق المحررة خصوصًا.
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