مُقرَّب من الديوان الأميري في الكويت يكشف سر خطوة السلطان هيثم بن طارق مع بشار الأسد

كشف كاتب مُقرَّب من الديوان الأميري في الكويت، السرء وراء الخطوة المفاجئة للسلطان هيثم بن طارق، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تظل السياسة العمانية محل رؤيا مستقبلية صائبة.. سفير عمان قدم أوراق اعتماده إلي الرئيس بشار الأسد في دمشق".

وأضاف "الجارالله": "عمان لم تعبأ بضجيج الغباء العربي من بعض العواصم العربية التي خضعت للإرهاب الفكري وسارت ضمن ضجيجه الغبي المطلوب من دول الخليج أن تعيش الصواب وكفى الغباء".

وفسر محللون أن تغريدة الكاتب الكويتي المقرب من دوائر صنع القرار في بلاده، أنه مؤشر على تقارب رسمي من الكويت مع نظام بشار الأسد.

وكانت البحرين والإمارات أعادتا فتح سفارتيهما في العاصمة السورية دمشق، لتعود العلاقات الخليجية مع النظام السوري جزئيًا والتي انقطعت بعد انطلاق الثورة السورية ومواجهتها من النظام بالمجازر عام 2011.

وتعتبر سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على علاقاتها مع النظام السوري ودعمته ضد الثورة السورية، بخلاف الموقف السعودي - القطري المتشدد ضد النظام.