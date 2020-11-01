موسكو مرعوبة من تسلل مقاتلين سوريين عبر "مثلث الحرب" وتنفيذ عمليات في قلب روسيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلق وتخوف بلادها من تسلل مقاتلين سوريين عبر "مثلث الحرب" وتنفيذ عمليات عسكرية "انتقامية" في قلب روسيا.

وأشار أوليغ سيرامولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إلى خطورة تسلل مقاتلين سوريين مشاركين في معارك كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا إلى روسيا.

وأضاف "سيرامولوتوف" -بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية-: أن "أجهزة حماية القانون الروسية تراقب الوضع عن كثب، وذلك لمنع تسلل مقاتلين سوريين.

وختم المسؤول الروسي بقوله: "بالتأكيد من المستحيل إنكار مثل هذا الخطر، ومن المهم تحليل أي مخاطر، بما في ذلك المخاطر المحتملة للعمل بشكل استباقي".

وكانت روسيا في بداية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، قالت إن تركيا نقلت الحرب في سوريا إلى حدودها، بإرسال مقاتلين سوريين مدعومين من جانبها لدعم باكو.