سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة التركية، اليوم الأحد على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.3449 للشّراء، 8.3465 للبيع. اليورو = 9.6692 للشّراء، 9.6728 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.7969 للشّراء، 10.8172 للبيع. الريال السعودي = 2.2248 للشّراء، 2.2257 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0066 للشّراء، 0.0067 للبيع

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