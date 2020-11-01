انهيار جديد يضرب الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية

واصلت الليرة السوريَّة، اليوم الأحد، الانهيار أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وسجَّلت أسعار صرفها تراجعًا كبيرًا في الأسواق. 1 دولار أمريكي = 2480 ليرات للشّراء، و2510 للبيع. 1 يورو = 2891 ليرة للشّراء، و2931 للبيع. 1 ليرة تركية = 295 ليرة للشّراء، و301 للبيع. 1 دينار أردني = 3502 ليرة للشّراء، و3553 للبيع. 1 ريال سعودي = 659 ليرة للشّراء، و670 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2470 ليرة للشّراء، و2500 للبيع. 1 يورو = 2880 ليرة للشّراء، و2920 للبيع. 1 ليرة تركية = 294 ليرة للشّراء، 300 للبيع. 1 دينار أردني = 3488 ليرة للشّراء، و3539 للبيع. 1 ريال سعودي = 656 ليرة للشّراء، و667 للبيع. غرام عيار 18 = 113,288 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 131,925 ليرة سورية.

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