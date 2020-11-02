بعد الخبز والمحروقات.. أزمة جديدة تضرب العاصمة دمشق

أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتطبيق تقنين جديد للمياه في المدينة.



وبحسب هذا التقنين الجديد سيتم قطع المياه على أحياء دمشق القديمة، البرامكة ،شارع خالد بن الوليد، الميدان، الدويلعة، المنطقة الصناعية، كفر سوسة، الزاهرة، الفتالة، المناطق المرتفعة من دمر الشرقية، أبو رمانة، المزرعة، عرنوس، الفردوس، شارع بغداد، أوتوستراد درعا الجديد، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً.



وسيتم قطع المياه من 10 صباحا إلى 3 مساء في أحياء الشيخ محيّ الدين شرقي ركن الدين، أسد الدين، وتقطع في أحياء المزة القديمة، شارع الجلاء، أوتوستراد المزة، الفيلات الشرقية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.



ويبدأ التقنين في أحياء برزة، مساكن برزة، العدوي، شارع فارس الخوري، شرقي التجارة، الزبلطاني، العباسيين، من الساعة 10 صباحًا حتى 3 ليلًا.



أما أحياء المزة الفيلات الغربية، ، مزة 86 الفيلات المتصلة ، فإن زمن التقنين أقل بنحو أربع ساعات عن باقي المناطق، وذلك لأن أغلب قاطني هذه الأحياء هم ضباط وشخصيات مهمة في نظام الأسد، حيث يبدأ التقنين من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساء.



تجدر الإشارة إلى أن الفساد مستشري في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للنظام السوري، هذا الأمر تسبب في مضاعفة عوامل الفساد الإداري والانفلات الأمني بمناطق الأسد.



يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية، حيث يعاني الأهالي من انقطاع في الخبز والمحروقات.