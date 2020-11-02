تفاصيل اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين "السلطان مراد" و"الفرقة عشرين" المدعومين تركيًا في رأس العين

شهدت مدينة رأس العين شمال الحسكة، ظهر اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين فصيل "السلطان مراد" و"الفرقة عشرين" المدعومين تركيًا.
وذكرت مصادر محلية بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 عناصر وإصابة 2 آخرين من طرف فصيل "السلطان مراد"، ومقتل عنصرين وإصابة 3 آخرين من "الفرقة عشرين".
وبينت المصادر أن سبب الاشتباكات يعود لحصول خلاف بيت الفصيلين المدعومين تركيا حول طريق التهريب عند الحدود التركية وكمية من المسروقات التي تم تعفيشها من المنطقة.
وقالت المصادر: إن "الاشتباكات مازالت مستمرة حتى اللحظة مشيرة إلى أن الفصيلين استخداما رشاشات خفيفة وثقيلة من عيار 14.5 مم في الاشتباكات الدائرة بينهما بالإضافة إلى قذائف "RPG".
يذكر أن مناطق سيطرة الجيش الوطني تشهد حالة من الانفلات الأمني، حيث يحدث بشكل شبه يومي عمليات تفجير عبوات وسيارات مفخخة تستهدف تجمعات المدنيين.
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