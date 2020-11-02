تحركات روسية - أردنية لطرد المليشيات الإيرانية من جنوب سوريا

كشف مصدر في هيئة التفاوض السورية المعارضة عن وجود تنسيق بين روسيا والأردن لطرد المليشيات الإيرانية من جنوب سوريا.

وقال عضو هيئة التفاوض السورية "إبراهيم الجباوي" إن زيارة قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس أحمد العودة إلى العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد روسي الأسبوع الفائت جاءت بعد فشل القوات الروسية في إبعاد المليشيات الإيرانية من المناطق الواقعة قرب الحدود الأردنية".

ولفت "الجباوي" في تصريحات لموقع "العربي الجديد" إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين روسيا وأميركا عام 2018 نصّ على إبعاد تلك المليشيات مسافة 60 كيلومترًا عن الحدود الأردنية والإسرائيلية.



وأوضح أن التواجد الإيراني جنوب سوريا تسبب في إغلاق معبر نصيب الذي يربط المنطقة بالخليج العربي مشيرا إلى أن الفرقة الرابعة الموالية لإيران هي من كانت تسيطر عليه وتديره منذ سيطرة النظام على درعا سنة 2018.



وأشار "الجباوي" إلى أن الأردن متخوفة من استخدام الميليشيات الموالية لإيران، معبر نصيب لتهريب المخدرات والأسلحة باتجاه الأراضي الأردنية ودول الخليج.



واستبعد "الجباوي" نشر عناصر من اللواء الثامن مصالحات المدعوم روسيا في معبر نصيب، مشيرا إلى أن هنالك دعم قادم للواء دون أن يوضح تفاصيل ذلك.



وأكد "الجباوي" بأن من مصلحة روسيا فتح المعبر خاصة مع قرب عقد مؤتمر دولي في دمشق من أجل عودة اللاجئين.

وكان التلفزيون الأردني قد تحدّث الأربعاء الفائت عن زيارة وفد روسي للعاصمة عمان، وأكّد أن الزيارة تأتي في إطار بحث الوضع في سوريا عامة والجنوب السوري خاصة، والبحث عن السُبل اللازمة لتثبيت الاستقرار، وتأمين عودة طوعية للاجئين.

يذكر أن أن قيادات من ميليشيا اللواء الثامن المدعوم روسيا، بينهم عراب المصالحات "أحمد العودة" ومسؤول الارتباط بين حميميم واللواء "نسيم أبو عرة" دخلوا مؤخرًا من درعا إلى الأردن عبر معبر نصيب.