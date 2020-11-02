قراءة يبلغ عدد عناصرها نحو ستة آلاف عنصر. وأعلنت قيادتها في وقت سابق أنها تقاتل في أكثر من 16 موقعًا موزعة في أنحاء سورية. منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك منذ اندلاع الثورة السورية المباركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميليشيا جيش التحرير الفلسطيني في سورية.. ما الذي تعرفه عنها؟! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.