وزير مالية الأسد يعلن عن زيادة العجز في اقتصاد النظام السوري

أعلن وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، اليوم الأحد، عن زيادة العجز في اقتصاد النظام بسبب العقوبات الأمريكية وتدهور سعر صرف الليرة السورية.

وقال "ياغي" في تصريح أمام مجلس شعب التابع للنظام حول الموازنة المالية للعام القادم: إن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار هو أحد أسباب ارتفاع عجز شركة محروقات في الموازنة القادمة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية لها دور في هذا العجز.

وأضاف: أن "4 آلاف مليار ليرة سورية هو المبلغ المقدر لنفقات المحروقات في موازنة العام القادم، وإيراداتها قدرت بمبلغ 2500 مليار ليرة، لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي".

وأشار "ياغي" إلى أن دعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافةً إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.

وذكر "ياغي" بأن دعم الدقيق التمويني ارتفع إلى 700 مليار ليرة في موازنة العام القادم، بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي، بالإضافة إلة ارتفاع دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام القادم، بعدما كان 15 مليار في موازنة العام الحالي.

يذكر أن نظام الأسد يمر بأزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه ودفعته إلى شن حملات أمنية لنهب ثروات رجال الأعمال المؤيدين له.