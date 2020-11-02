طفل سوري يغرق في دمائه بعد طعنات غادرة ببرلين.. تفاصيل جريمة صادمة في ألمانيا

قتل طفل سوري –فلسطيني ليلة السبت- في منطقة إسكندر بلاتس بالعاصمة الألمانية برلين، إثر تلقيه طعنات من قبل شخص مجهول.

وقالت مصادر إعلامية: إن شخصًا مجهولًا طعن الطفل الفلسطيني المهجّر من مخيّم اليرموك في سوريا، محمد حسام عمايري البالغ من العمر 13 سنة.

وذكرت مصادر في الشرطة الألمانية، أن الجاني رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، تعمد توجيه عدة طعنات إلى صدر الطفل، مشيرة إلى أن الجاني أصاب شابًا آخر أيضًا، دون أن توضح هويته.

وأوضحت الشرطة أنّ الجريمة وقعت في حديقة "جيمس سيمون بارك" بالعاصمة برلين عند الساعة العاشرة ليلًا، خلال الاحتفال بليلة "الهالوين".

وأفاد شهود عيان بأن "عمايري" كان في مجموعة مؤلفة من 7 أشخاص كلهم قاصرين عندما سمعوا شجارا في حديقة مجاورة فتوجهوا إلى مكان الشجار، ليقوم رجل وصفوه بالغريب بطعن الطفل السوري وشاب آخر ولاذ بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا بخصوص هذه الجريمة، وسط أنباء عن أن الرجل الجاني ينتمي لليمين المتطرف.

يذكر أن الطفل محمد عمايري لجأ هو ووالديه إلى ألمانيا عند اندلاع الثورة السورية بعد أن غادروا مخيم اليرموك هربًا من الجرائم الدموية التي ارتكبها نظام الأسد ضد المتظاهرين.