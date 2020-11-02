سبب وفاة الصحفي البريطاني روبرت فيسك صديق بشار الأسد.. وهكذا علق نشطاء الثورة السورية

توفي الصحفي البريطاني الشهير، روبرت فيسك، المعروف بصداقته لرئيس النظام السوري بشار الأسد ومناهضته للثورة السورية، وذلك عن عمر ناهر الـ74 عامًا.

وقالت صحيفة "آيريش تايمز" البريطانية: : إن "روبرت فيسك أُصيب بسكتة دماغية في منزله في دبلن يوم الجمعة الماضي، ونُقل إلى مستشفى سانت فينسنت؛ حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير".

ويعد "فيسك" شخصية مثيرة للجدل في الشرق الأوسط، فرغم أنه ناصر الثورات العربية في مصر وتونس، إلا أنها دافع عن بشار الأسد في سوريا، وروج لنظرية المؤامرة ضده.

ويعتبر روبرت فيسك من الشخصيات غير المقبولة لدى نشطاء الثورة السورية، كونه أحد الوجوه الغربية البارزة التي شوهتها في كتاباته بكبريات الصحف الأجنبية على رأسها "الإندبندنت".

ويعرف "فيسك" في أوساط نشطاء الثورة السورية على أنها صديق بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، واللافت أنه كان مناصرًا للقضية الفلسطينية ورافضًا للعقوبات الأمريكية ضد إيران.