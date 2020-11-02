الكويتي أحمد الجارالله المجنون بـ"بشار الأسد" يستميت: "ماذا يمنع السعودية؟"

يستميت الكاتب الكويتي والإعلامي المقرب من دوائر صنع القرار في الكويت، في الترويج لـ"نظام الأسد" ورئيسه بشار، وذلك لمحاولة إعادة العلاقات الخليجية - السورية.

وقال "الجارالله" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عشر سنوات حرب إرهاب دمرت سوريا ولا منتصر"، في إشارة إلى الثورة السورية التي يعاديها منذ انطلاقها.

وأضاف الكاتب الكويتي المقرب من الديوان الأميري: "بصراحة نحن من اعتدينا على الشام مع الحالمين بحكمها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها".

وختم "الجارالله": "العودة إلى سوريا، والتكفير عن ذنوبنا بالمساهمة في إعمارها"، متسائلًا: "ما الذي يمنع السعودية، وهي عمود الخيمة الخليجية، من إعادة علاقاتها مع الشام؟".

وكان "الجارالله"، كتب في تغريدة سابقة: "تظل السياسة العمانية محل رؤيا مستقبلية صائبة.. سفير عمان قدم أوراق اعتماده إلي الرئيس بشار الأسد في دمشق".

وتابع: "عمان لم تعبأ بضجيج الغباء العربي من بعض العواصم العربية التي خضعت للإرهاب الفكري وسارت ضمن ضجيجه الغبي المطلوب من دول الخليج أن تعيش الصواب وكفى الغباء".