الكويتي أحمد الجارالله المجنون بـ"بشار الأسد" يستميت: "ماذا يمنع السعودية؟"

يستميت الكاتب الكويتي والإعلامي المقرب من دوائر صنع القرار في الكويت، في الترويج لـ"نظام الأسد" ورئيسه بشار، وذلك لمحاولة إعادة العلاقات الخليجية - السورية.
وقال "الجارالله" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عشر سنوات حرب إرهاب دمرت سوريا ولا منتصر"، في إشارة إلى الثورة السورية التي يعاديها منذ انطلاقها.
وأضاف الكاتب الكويتي المقرب من الديوان الأميري: "بصراحة نحن من اعتدينا على الشام مع الحالمين بحكمها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها".
وختم "الجارالله": "العودة إلى سوريا، والتكفير عن ذنوبنا بالمساهمة في إعمارها"، متسائلًا: "ما الذي يمنع السعودية، وهي عمود الخيمة الخليجية، من إعادة علاقاتها مع الشام؟".
وكان "الجارالله"، كتب في تغريدة سابقة: "تظل السياسة العمانية محل رؤيا مستقبلية صائبة.. سفير عمان قدم أوراق اعتماده إلي الرئيس بشار الأسد في دمشق".
وتابع: "عمان لم تعبأ بضجيج الغباء العربي من بعض العواصم العربية التي خضعت للإرهاب الفكري وسارت ضمن ضجيجه الغبي المطلوب من دول الخليج أن تعيش الصواب وكفى الغباء".
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