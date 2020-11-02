أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة التركية، اليوم الاثنين على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.3495 للشّراء، 8.3648 للبيع. اليورو = 9.7208 للشّراء، 9.7374 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.7715 للشّراء، 10.7975 للبيع. الريال السعودي = 2.2311 للشّراء، 2.2355 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0066 للشّراء، 0.0067 للبيع

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