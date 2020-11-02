خسائر فادحة لقوات الأسد على جبهات إدلب وحلب

نفذت فصائل الثورة السورية ضربات موجعة لقوات الأسد، مساء أمس الأحد، على عدة جبهات من ريفي إدلب وحلب، قتلت وجرحت خلالها العشرات من الجنود، وذلك في إطار الرد على قصف النظام والميليشيات الإيرانية المدن والقرى المأهولة بالسكان. فقد استهدفت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" سيارة عسكرية يستقلها مجموعة عناصر قرب قرية ترنبة شرقي إدلب، بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لمقتل وجرح كل أفراد المجموعة، بحسب مصادر ميدانية. كما استهدفت سرايا "الميم دال" في غرفة العمليات المذكورة صهريجاً عسكرياً على محور معرة موخص قرب مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بصاروخ مضاد للدروع، ما تسبب بمقتل السائق. وقامت سرايا القنص التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" باستهداف سيارة نوع "فان" مليئة بعناصر الأسد على محور الفطيرة جنوبي إدلب. أما في جبهات ريف حلب الغربي فقد تمكنت سرايا القنص من قتل ثلاثة عناصر من قوات النظام على محور بلدة تقاد. وجاءت تلك الاستهدافات رداً على تنفيذ قوات الأسد عملية قصف مكثفة طالت بلدة كفريا وأطراف معرة مصرين شمال إدلب، وكفرشلايا وقرى جنوب جبل الزاوية، والسرمانية والكبينة في جبال اللاذقية.

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