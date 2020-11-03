حقيقة اكتشاف إنسان الغاب "طرزان" بعد حرائق الساحل السوري (صور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مزاعم حول اكتشاف إنسان الغاب وظهور "طرزان" عقب الحرائق التي ضربت غابات الساحل السوري.

وزعمت صفحات على موقع "فيسبوك" وحسابات بموقع "تويتر" ظهور "طرزان" في سوريا، لتتباين الآراء حول مكانه في ثلاث مواقع مختلفة.

وذكرت الرواية الأولى أنه في غابات دريكيش السورية، ثم قيل أنها في جبال الساحل السوري التي تعرضت لحرائق واسعة خلال الشهرين الأخيرين. قبل القول أنها في أحراش الحسكة شمال شرقي البلاد.

من جانبها، أوضحت منصة "مسبار" للتحقق من الأخبار الكاذبة على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن الصور التقطت بالفعل لكن سياقها مضلل.

وتعود في الواقع إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لجلسة تصوير فنية قام بها مصور كردي يُدعى محمد عبد الله من منطقة بردرش في محافظة نينوى العراقية.