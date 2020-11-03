ريح صرصر عاتية وصواعق مثل القنابل تضرب سماء دمشق.. والرياح تهدم الجدران (صور)

ضربت رياح عنيفة شبهها مغردون بأنها "ريح صرصر عاتية" وصواعق قوية مثل انفجار القنابل، سماء العاصمة السورية دمشق.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام موالية، الأضرار ومدى الأذى الذي ألحقته الأمطار والرياح بالممتلكات في دمشق؛ حيث تبين سقوط أحجار كبيرة على السيارات نتيجة انهدام بعض الجدران.
وشبه سكان من دمشق أصوات الصواعق الرعدية التي شهدتها سماء المدينة بأنها مثل القنابل التي تدوي؛ فضلًا عن صرير الريح الذي اقتلع بعض الأشجار وهدم جدران الأبنية.
من جانبها، نشرت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام، مقاطع فيديو لأمطار غزيرة هطلت على العاصمة دمشق وتسببت بسيول في شوارع منطقة دمر.
وأشارت الوكالة، -بحسب مختصين في الأرصاد- إلى أن فعالية المنخفض الجوي الذي بدأ أمس بدأ في المنطقة الجنوبية بشكل تدريجي بدءًا من اليوم الاثنين.
وأوضح المختصون في الأرصاد، أن المنخفض تظهر فعاليته بشكل أكبر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من مساء اليوم الاثنين حتى الغد.
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