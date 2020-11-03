تطورات جديدة في الانقلاب الداخلي بـ"أحرار الشام".. هل تُكتب السطور الأخيرة لنهاية الحركة؟

مازالت حركة "أحرار الشام" تشهد خلافات داخلية بالرغم من طرح مبادرات تهدف لرأب الصدع ولم الشمل، إلا أن جابر علي باشا، أحد طرفي الصراع خرج مؤخرًا في مقطع فيديو مصور أكد فيه على استمراره في التشبث بنقاط الخلاف مع الطرف الثاني المتمثل في حسن صوفان.

وأكد "باشا" في خطابه المصور أن القيادة الحالية التي يمثلها هو، هي الجهة الشرعية التي تقود "حركة أحرار الشام"؛ متهمًا الطرف الثاني المتمثل في حسن صوفان بالفشل والدكتاتورية وقيادة حملة "انقلابية".

وعلى إثر خطاب "باشا" أصدر "صوفان"، يوم أمس الأحد، بيانًا على قناته الرسمية في تطبيق "تيلجرام"، أعلن فيه عن قبوله "تفويض الجناح العسكري له بقيادة الحركة مؤقتًا وتسيير شؤونها في هذه المرحلة لتثبيت وجودها وإعادة لم شملها وترتيب صفوف شبابها و تشكيل مجلس قيادة للحركة خلال الفترة القادمة يشمل الأطراف المؤثرة من جميع المناطق".

كما أعلن "صوفان" من خلال بيانا نشره اليوم على قناته الرسمية على تطبيق "تيلجرام" عن قبوله بمبادرة "إرم معهم بسهم" مع استمراره في عمله ومواصلة الترتيبات العسكرية المتعلقة بـ"حركة أحرار الشام".

يذكر أن فريق حملة "ارم معهم بسهم" أصدر بيانًا في وقت سابق دعا فيه لتشكيل لجنة شرعية يرتضيها الطرفان ويقبلان بحكمها.

تجدر الإشارة إلى أن حملة "ارم معهم بسهم" تشكلت من شيوخ وشخصيات سياسية محسوبة على ا"لجيش الوطني" و"الجبهة الوطنية للتحرير"، خلال الحملة العسكرية الروسية الأخيرة على المناطق المحررة، بهدف جمع التبرعات للفصائل العسكرية.