داعية سعودي يكشف عن حديث ضعيف سبب اضطرابًا في العالم الإسلامي وانطلقت منه "داعش" (فيديو)

كشف الداعية أحمد قاسم الغامدي، مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة سابقًا، أن حديث "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون" سبب اضطرابًا في العالم الإسلامي.

وقال "الغامدي" في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "حديث (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون...) إلخ، حديث ضعيف بجميع طرقه، لكنه سبب اضطرابًا كبيرًا في العالم الإسلامي".

وأشار الداعية إلى أن هذا الحدث "استندت إليه الجماعات الإسلامية في رؤيتها لعودة الخلافة ولم تنطلق داعش إلا من هذا الحديث".

وفي ذات السياق، أكد الداعية السعودي أن حديث: "لا يدخل الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق للسحر" ضعيف السند والمتن، وبعض الوضّاع أدخل الدسائس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهداف".

وأوضح "الغامدي" أن الأهداف "منها هدم الدين، وبعضهم تكسبًا، بعضهم وضعها لموافقة هوى بعض الأمراء والسلاطين، والرواة بشر يقع عليهم ما يقع على الناس فلا يجب أن يزكون فوق منزلة الرسل".