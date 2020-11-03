بالفيديو.. سوري يرتدي زيًا خليجيًا يجلد شخص مكبل اليدين في ألمانيا ويهتف "الله أكبر"!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص سوري يرتدي شماغًا وعقالًا وثوبًا أبيض على طريق الزي الخليجي، وهو يحرق صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بألمانيا.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ تحقق الشرطة الألمانية مع كاتب سوري ساخر صور مقطع فيديو في أحد شوارع برلين ظهر فيه وهو يرتدي الزي العربي ويقوم بجلد رجل مكبل اليدين يضع قناعًا بصورة "ماكرون".

وأظهر الفيديو فايز كنفش، وهو يسحب الرجل الذي يضع صورة "ماكرون" بينما كان المارة يهللون في شارع زونينالي بحي نويكولن بالعاصمة برلين الذي يشتهر بمطاعمه ومتاجره العربية والتركية.

وأفاد "كنفش"، بأن الشرطة أوقفته واستجوبته حول هذا المشهد التمثيلي المثير، مشيرًا إلى أنه كان يريد أن يظهر للألمان والغربيين أن حرية التعبير لها حدود.

وأضاف: "لم تكن النية أبدا التحريض على العنف.. أردنا فقط أن نقول إذا كانت حرية التعبير تسمح لك بإهانة نبينا، فلا تنزعج إذا وجهنا الإهانة لقادتك".

بدوره، ذكر متحدث باسم شرطة برلين، أن السلطات تبحث ما إذا كانت لقطات الجلد الصادمة تصل إلى حد التحريض على ارتكاب أعمال عنف أم أنها كانت على سبيل التهكم.