تفاصيل اللحظات الأخيرة للقوات التركية داخل أكبر نقاطها العسكرية في الشمال السوري (فيديو)

انتهى "الجيش التركي" اليوم الإثنين من إخلاء نقطة المراقبة التاسعة الواقعة في منطقة مورك بريف حماة الشمالي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن "عشرات السيارات العسكرية والشاحنات التي تحوي معدات لوجستية وعوارض إسمنتية، غادرت صباح اليوم بشكل كامل نقطة مورك العسكرية التركية".
وأشارت الوكالة إلى أن القوات التركية بدأت في العمل على تفكيك النقطة خلال اليومين الماضيين واستمرت على مدار 24 ساعة.
كما نشرت وكالة "سانا" الموالية لنظام الأسد، مقطع فيديو مصور يظهر خلوا الموقع الذي كانت القوات التركية تتخذ منه نقطة مراقبة في مورك.
يذكر أن تركيا اتخذت الشهر الماضي قرارًا فاجأ أهالي المناطق المحررة يقضي بتفكيك نقطة المراقبة التركية التاسعة في منطقة مورك بريف حماة الشمالي.
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