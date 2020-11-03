روسيا تجرب أسلحة فتاكة لم تستخدمها من قبل على المدنيين في ريف إدلب

شرعت روسيا مؤخرًا في تجربة أسلحة وذخائر فتاكة جديدة لم تستخدمها من قبل في سوريا، على المدنيين بريف إدلب، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن "الدفاع المدني"، يوم السبت الماضي ،عبر صفحته على موقع "فيسبوك" عن ارتقاء رجل وإصابة خمسة مدنيين بينهم أطفال، نتيجة إلقاء طائرة استطلاع مسيرة مجهولة الهوية (يعتقد بأنها روسية) ألغامًا من نوع "pom-2" على مزرعة مأهولة بالمدنيين قرب قرية الشيخ بحر غربي إدلب.

وأوضح الفريق أن هذا النوع من الألغام يقوم على نشر أسلاك في محيطه بطول 10 أمتار لتشكل أفخاخًا تنفجر بمجرد لمس تلك الأسلاك، كما أنها قد تنفجر ذاتيًا بعد تفعيلها بمدة تتراوح بين 4 إلى 24 ساعة حسب حرارة الجو.

يشار إلى أن طائرة انتحارية يرجح بأنها روسية استهدفت في وقت سابق ورشة قطاف زيتون في قرية نحلة غربي مدينة أريحا مما أدى إلى إصابة رجل وامرأتين من عمال الورشة.

يذكر أن ميليشيات النظام كثفت في الآونة الأخيرة من قصفها للقرى والبلدات الآهلة بالسكان في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب ومنطقة معرة مصربن بالقرب من مدينة إدلب.