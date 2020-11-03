مفاجأة.. قصة جندي في الجيش الأمريكي من أصل سوري يخدم بشمال شرقي سوريا

أجرى موقع "قوات التحالف الدولي لعملية العزم الصلب" مقابلة مع جندي أمريكي من أصل سوري يدعى "فادي ملوحي"، متواجد في شمال شرق سوريا.

وذكر الموقع أن "ملوحي" متخصص في الجانب التقني للبرمجيات، في لواء "الطيران القتالي- 628"، التابع للتحالف الدولي لعملية "العزم الصلب".

وأردف الموقع أن "ملوحي" الذي قضى طفولته في حمص ينحدر حاليًا من مدينة آلنتاون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مشيرا إلى أنه كان مترددًا في الانضمام للجيش الأمريكي إلا أنه قرر بالنهاية الانضمام وتحقيق حلمة طفولته -على حد تعبيره-.

واعتبر الموقع أن "ملوحي" يستخدم معرفته بثقافات الشرق الأوسط للمساعدة في خدمة المصالح الأمريكية، حيث أنه لعب صلة وصل بين القوات الأمريكية والمجتمعات المحلية هناك وذلك لأنه يجيد اللغة العربية.

وقال "ملوحي" إن أصله السوري ومعرفته الكبيرة باللغة العربية جعلته يتقاضى أجرًا عاليًا مقارنة بزملائه، مشيرًا إلى أنه قام بإعطاء دروس في اللغة العربية لزملائه الأمريكيين.

يشار إلى أن المجتمعات العربية بشكل عام وخاصة الشرق أوسطية ترى بأن العمل في صفوف الجيش الأمريكي أو أي جيش غربي خيانة وعمالة.