مصادر خليجية تفجر مفاجأة عن زيارة بشار الأسد إلى سلطنة عمان

فجرت مصادر خليجية مفاجأة من العيار الثقيل عن قرب زيارة سيجريها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى سلطنة عمان، وذلك في زيارة خارجية لأول مرة منذ 2011 بخلاف روسيا.

وقالت "شبكة عمان" الإخبارية العمانية على حسابها في موقع "تويتر": "بحسب مصادر أخبارية؛ توقعات بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى السلطنة خلال الفترة المقبلة".

ولم تذكر الشبكة مزيدًا من التفاصيل بشأن الزيارة المتوقعة لرئيس النظام السوري إلى سلطنة عمان أو موعدها، إلا أنها تتزامن مع مؤشرات عملية تعويم بشار الأسد.

وكان بشار الأسد تسلم في أكتوبر الماضي أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

وسبق أن هنأ بشار الأسد في رسالة السلطان هيثم بن طارق بعد توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان، فيما بعث له الأخير رسائل في مناسبات مختلفة.

وعلقت دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية المطالبة برحيل بشار الأسد عن رأس السلطة، إلا أن الإمارات والبحرين فتحتا سفارتيهما.